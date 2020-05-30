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Глава Минюста внезапно приехал в херсонское СИЗО

Комментариев: 3
СИЗО переполнено, люди по нескольку лет живут как селедки в бочке и решить проблему быстро не удастся.
В ходе проверки министра в СИЗО наугад открыли несколько камер
В ходе проверки министра в СИЗО наугад открыли несколько камер
facebook.com/ Denis Malyuska

Условия содержания заключенных в херсонском СИЗО не соответствуют утвержденным нормам. Об этом в субботу, 30 мая, сообщил министр юстиции Денис Малюська в соцсети.

Он отметил, что вместе со своим заместителем Еленой Высоцкой, курирующей систему исполнения наказаний, без предупреждения побывал с проверкой в херсонском следственном изоляторе.

"СИЗО переполнено. Сверх нормы 306 человек содержатся еще 140 человек. По сути, люди по несколько лет живут как селедки в банке", - подчеркнул министр. При этом несколько зданий на территории СИЗО в аварийном состоянии и заброшенные, отметил он.

Малюська признал, что быстрого решения проблемы не будет: "Слишком большие деньги нужны для капстроительства". По его словам, остальные условия (питание, ремонт и т.д.) - на среднем для системы уровне.

"Возможно это случайность (открывали только несколько камер наугад), но большинство заключенных - здоровые молодые ребята, которые без проблем могли законно заработать себе на жизнь. Где-то мы в воспитании недорабатываем", - сообщил министр.

Кроме того, он побывал в Голопристанской колонии №7, в которой содержатся осужденные, больные туберкулезом. "Туберкулезная тюрьма - без сюрпризов. Состояние плохое, осужденных мало, лечение не впечатляет. Возможно, через пару лет здесь удастся навести порядок", - резюмировал глава Минюста.

Как сообщалось ранее, в черниговском следственном изоляторе открыли люкс-апартаменты. Эксперимент с платными камерами повышенной комфортности в украинских СИЗО продлится до конца 2021 года.

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Теги: Херсон, Минюст, СИЗО, проверка
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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СливнойБачок    30.05.2020, 18:41
Оценка:  0
СливнойБачок
Малюська - звучит как имя на зоне.
СливнойБачок    30.05.2020, 18:40
Оценка:  +1
СливнойБачок
Он присматривает себе будующие апартаменты.
СливнойБачок    30.05.2020, 18:39
Оценка:  +1
СливнойБачок
Даже стены не успели покрасить.
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