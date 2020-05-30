Государственный архив воспроизвел фотографии Петлюры в в Каменце-Подольском в 1919 году.

Петлюра в Каменце-Подольском в 1919 году tsdavo.gov.ua

Центральный госархив высших органов власти и управления Украины опубликовал ранее неизвестные фотографии главного атамана войск и флота Украинской Народной Республики Симона Петлюры.

"Фотографии Симона Петлюры воспроизведены с негативов, отложенных в личном фонде Ивана Огиенко", - сообщили в Госархиве.

На фото Петлюра во время пребывания в Каменце-Подольском в 1919 году.

Cмотрите фотогалерею: Опубликованы неизвестные фото Петлюры

Напомним, год назад Госархив Службы внешней разведки рассекретил около 350 эксклюзивных материалов о деятельности УНР и убийстве Симона Петлюры.

Симон Петлюра был главой Директории Украинской народной республики в 1919-1920 годах, Главным атаманом войска и флота. После окончания советско-польской войны эмигрировал. Сначала он находился в Польше, но советские власти требовали его выдать, поэтому он переехал в Венгрию, затем в Австрию, Швейцарию и в октябре 1924 года - во Францию.

Петлюра был убит 25 мая 1926 года в Париже Самуилом Шварцбардом - уроженцем города Измаил. Шварцбард заявил, что убийство было исключительно актом мести за еврейские погромы 1918-1920 годов в Украине.

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