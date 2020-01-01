Учения Си Бриз-2020 урежут из-за пандемии

В этом году учения будут проводить исключительно в морской фазе с привлечением авиации.

В связи с пандемией коронавируса учения Си Бриз-2020 будут проходить исключительно в морской фазе с привлечением авиации, сообщает пресс-служба командования Военно-морских сил ВСУ в субботу, 30 мая.

"С 26 по 29 мая в Одессе проходила заключительная часть по планированию украинского-американских учений Си Бриз-2020, целью которой было окончательное планирование и утверждение элементов многонациональных учений. В связи со всемирной вспышкой острой респираторной болезни COVID-19 мероприятие проходило в дистанционном режиме путем видео-конференции", - говорится в сообщении.

В целях соблюдения мер безопасности было принято решение обучение проводить исключительно в морской фазе с привлечением авиации, соответственно основное внимание будет уделено отработке безопасности операций в море, среди которых противолодочная, противокатерная, противовоздушная оборона и тому подобное.

"Участие в Си Бриз-2020 примут около 10 стран, а одной из особенностей будет привлечение к обучению кораблей постоянной группы НАТО", - добавили в ВМС.

Напомним, в июле прошлого года прошли учения Си Бриз-2019. В них участвовали военные из 20 стран – около 30 кораблей, 30 летательных аппаратов и более 900 человек личного состава.

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