На админгранице с Крымом пропал украинский военный

Отсутствие военнослужащего на посту обнаружили утром 30 мая. По предварительной информации, его похитили.

В районе полуострова Чонгар 30 мая пропал военнослужащий одного из подразделений ВСУ. Как сообщила Военная служба правопорядка в Facebook , предполагается похищение.

Отсутствие военного во время несения службы на наблюдательном посту обнаружили около пяти часов утра в субботу.

Сразу начались поисковые мероприятия, которые не дали результатов. На телефонные звонки военнослужащий не отвечает, его местонахождение неизвестно, подчеркнули в ВСУ.

"По предварительной информации, военнослужащий во время несения службы был похищен. Неподалеку наблюдательного поста были обнаружены следы борьбы с неизвестными лицами", – указали в Военной службе правопорядка.

Также военные добавили, что в настоящее время принимаются все необходимые меры по установлению места нахождения пропавшего.

Информация о событии передана в правоохранительные органы.

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