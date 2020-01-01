Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На админгранице с Крымом пропал украинский военный

Комментариев: 0
Отсутствие военнослужащего на посту обнаружили утром 30 мая. По предварительной информации, его похитили.
В районе полуострова Чонгар пропал военнослужащий ВСУ
В районе полуострова Чонгар пропал военнослужащий ВСУ
rbc.ua
 
В районе полуострова Чонгар 30 мая пропал военнослужащий одного из подразделений ВСУ. Как сообщила Военная служба правопорядка в Facebook, предполагается похищение.
 
Отсутствие военного во время несения службы на наблюдательном посту обнаружили около пяти часов утра в субботу.
 
Сразу начались поисковые мероприятия, которые не дали результатов. На телефонные звонки военнослужащий не отвечает, его местонахождение неизвестно, подчеркнули в ВСУ.
 
"По предварительной информации, военнослужащий во время несения службы был похищен. Неподалеку наблюдательного поста были обнаружены следы борьбы с неизвестными лицами", – указали в Военной службе правопорядка.
 
Также военные добавили, что в настоящее время принимаются все необходимые меры по установлению места нахождения пропавшего.
 
Информация о событии передана в правоохранительные органы.
 
Ранее сообщалось, что в Донецкой области похитили и пытали ветерана АТО.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Крым, военный, похищение, пропал, военнослужащие, ВСУ, Чонгар
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь