Во Львовской области задержали группу вымогателей
Подозреваемые собирали "дань" возле пунктов пропуска на границе с перевозчиков и их пассажиров за беспрепятственный проезд.
Во Львовской области задержали группу злоумышленников, которая занималась вымогательством возле пунктов пропуска Краковец и Шегини на границе. Об этом 30 мая сообщила пресс-служба областной полиции в Facebook.
Отмечается, что подозреваемые требовали деньги за беспрепятственное осуществление пассажироперевозок, угрожая расправой и повреждением или уничтожением автомобилей.
С каждого водителя они требовали 500 гривен, а у пассажиров брали по 200.
Пока задержаны три человека - жители Львова и Киева. Полиция открыла уголовное дело по части 2 статьи 189 УК (вымогательство). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.
Как уточнила прокурор Львовской области Ирина Диденко, правоохранители проводят обыски, а также устанавливают всех причастных к незаконной деятельности.
Cмотрите фотогалерею: Во Львовской области задержали группу вымогателей
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Ранее сообщалось, что в Ужгороде задержали группу вымогателей, которые требовали 15 тысяч долларов у жителя Закарпатья за несуществующий долг.
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