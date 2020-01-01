Во Львовской области задержали группу вымогателей

Подозреваемые собирали "дань" возле пунктов пропуска на границе с перевозчиков и их пассажиров за беспрепятственный проезд.

Во Львовской области задержали группу злоумышленников, которая занималась вымогательством возле пунктов пропуска Краковец и Шегини на границе. Об этом 30 мая сообщила пресс-служба областной полиции в Facebook.

Отмечается, что подозреваемые требовали деньги за беспрепятственное осуществление пассажироперевозок, угрожая расправой и повреждением или уничтожением автомобилей.

С каждого водителя они требовали 500 гривен, а у пассажиров брали по 200.

Пока задержаны три человека - жители Львова и Киева. Полиция открыла уголовное дело по части 2 статьи 189 УК (вымогательство). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

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