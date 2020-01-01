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Во Львовской области задержали группу вымогателей

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Подозреваемые собирали "дань" возле пунктов пропуска на границе с перевозчиков и их пассажиров за беспрепятственный проезд.
Во Львовской области задержали группу вымогателей
acebook.com/MVS.LVIV
 
Во Львовской области задержали группу злоумышленников, которая занималась вымогательством возле пунктов пропуска Краковец и Шегини на границе. Об этом 30 мая сообщила пресс-служба областной полиции в Facebook.
 
Отмечается, что подозреваемые требовали деньги за беспрепятственное осуществление пассажироперевозок, угрожая расправой и повреждением или уничтожением автомобилей.
 
С каждого водителя они требовали 500 гривен, а у пассажиров брали по 200. 
 
Пока задержаны три человека - жители Львова и Киева. Полиция открыла уголовное дело по части 2 статьи 189 УК (вымогательство). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.
 
Как уточнила прокурор Львовской области Ирина Диденко, правоохранители проводят обыски, а также устанавливают всех причастных к незаконной деятельности.
 
 
Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика
 
 
 
Ранее сообщалось, что в Ужгороде задержали группу вымогателей, которые требовали 15 тысяч долларов у жителя Закарпатья за несуществующий долг. 

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Теги: Львовская область, граница, видео, фото, полиция, перевозки, вымогательство, перевозчики
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Источник: korrespondent.net

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