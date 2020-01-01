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За детьми от суррогатных матерей прилетели семьи из Аргентины

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Родители смогут встретится с младенцами через две недели после обязательной обсервации.
Дети от суррогатных матерей, которые ожидают своих родителей
Дети от суррогатных матерей, которые ожидают своих родителей
Скриншот видео
 
В Украину прилетели 11 пар из Аргентины за детьми, рожденными от суррогатных матерей. Чартерный рейс приземлился в аэропорту Борисполь в ночь на 30 мая, соощило Радио Свобода.
 
Отмечается, что прибывших лично встретила посол Аргентины в Украине Елена Летисия Тереса Микусински. 
 
Ранее МИД Украины дал разрешение на въезд в страну родителям из Аргентины, которые из-за закрытых границ не могли забрать своих детей, рожденных от суррогатных матерей.
 
Родители смогут встретится с детьми через две недели, поскольку все прибывшие должны пройти обязательную обсервацию. Затем им предстоит оформление детского паспорта и поиск возможности вернуться домой.
 
Напомним, в конце апреля разгорелся скандал после того, как стало известно, что родители-иностранцы из 35 стран мира не могут забрать в Украине своих детей, рожденных суррогатными матерями.
 
Из-за карантина 46 младенцев находятся в отеле Венеция в Киеве, принадлежащем клинике Biotexcom.

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Теги: дети, Аргентина, карантин, суррогатная мать, младенцы, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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