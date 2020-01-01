В декларации Баканова нет испанской фирмы

Глава СБУ не внес данные о компании Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada, которой он руководит по информации журналистов.

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов 30 мая обнародовал декларацию о доходах за 2019 год. Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций НАПК.

Так, в прошлом году Баканов получил 107,7 тысячи гривен за работу в студии Квартал 95, 536,5 тысячи гривен зарплаты в СБУ. Его жена Оксана Лазаренко заработала 27,3 тысячи гривен в Киевском колледже связи, а также 240 тысяч гривен от занятия предпринимательской деятельностью.

Глава СБУ владеет квартирой в Киеве площадью 56 кв.м стоимостью 1,022 миллиона гривен, а также третью квартиры площадью 85,8 кв.м в Кривом Роге. Также у него есть три земельных участка в Киево-Святошинском районе площадью 43 кв.м, 891 кв.м и 1502 кв.м.

У его супруги есть квартира в Киеве площадью 56,3 кв.м. и земельный участок в Киево-Святошинском районе площадью 2834 кв. м.

У семьи Бакановых два автомобиля: Volkswagen Touareg 2012 года выпуска и Volkswagen Passat 1.8 2010 года выпуска.

На их банковских счетах 233 евро, 16 долларов и 548 гривен. Наличными Баканов хранит 170 тысяч долларов.

Ранее журналисты выяснили, что с 2015 года Баканов является руководителем испанской компании Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada. Согласно выписке из реестра юридических лиц Испании, Баканов занимает в ней должность "administrador 'unico" - "единоличного администратора", уполномочено осуществлять все действия от имени фирмы. На это в СБУ заявили, что компания Nueva tierra verde sociedad limitada официально приостановила свою деятельность в 2019 году.

Напомним, декларации сотрудников СБУ были засекречены с 2016 года. В 2019 году был принят закон, который открыл декларации работников службы.

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