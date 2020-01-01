Сутки на Донбассе: восемь обстрелов, потерь нет
Подразделения сепаратистов за минувшие сутки, 30 мая, восемь раз нарушили режим тишины на Донбассе, используя запрещенное Минскими разрешениями оружие. ВСУ не понесли потерь, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в воскресенье, 31 мая.
Так, враг применял вооружение БМП, а также минометы калибра 82 мм, гранатометы, пулеметы крупных калибров и стрелковое оружие.
Обстрелы фиксировались в районе населенных пунктов Авдеевка (четыре раза), Орехово (два раза) и Хутор Вольный (два раза).
Отмечается, что украинские военные открывали ответный огонь. По данным разведки, ранения получили два сепаратиста.
С начала нынешних суток противник не открывал огонь. Потерь среди украинских бойцов нет.
Накануне сообщалось, что патруль ОБСЕ попал под обстрел на Донбассе. Инцидент произошел на блокпосту в районе города Золотое в Луганской области.
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