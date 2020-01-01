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Сутки на Донбассе: восемь обстрелов, потерь нет

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Враг применял вооружение БМП, а также минометы калибра 82 мм, гранатометы, пулеметы крупных калибров и стрелковое оружие.
ВСУ контролируют ситуацию на Донбассе
ВСУ контролируют ситуацию на Донбассе
Минобороны Украины

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки, 30 мая, восемь раз нарушили режим тишины на Донбассе, используя запрещенное Минскими разрешениями оружие. ВСУ не понесли потерь, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в воскресенье, 31 мая.

Так, враг применял вооружение БМП, а также минометы калибра 82 мм, гранатометы, пулеметы крупных калибров и стрелковое оружие.

Обстрелы фиксировались в районе населенных пунктов Авдеевка (четыре раза), Орехово (два раза) и Хутор Вольный (два раза).

Отмечается, что украинские военные открывали ответный огонь. По данным разведки, ранения получили два сепаратиста.

С начала нынешних суток противник не открывал огонь. Потерь среди украинских бойцов нет.

Накануне сообщалось, что патруль ОБСЕ попал под обстрел на Донбассе. Инцидент произошел на блокпосту в районе города Золотое в Луганской области.

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Теги: донбасс, обстрел, сепаратисты, ВСУ, новости Донбасса, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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