Итоги 30 мая: Декларация Зеленского, снижение роста заболеваемости COVID
Опубликована декларация президента Владимира Зеленского; правоохранители задержали больше 60 участников перестрелки в Броварах; в Чехии предъявили обвинение двум мужчинам, которые принимали участие в боевых действиях на Донбассе; генпрокурор предложила украинцам определиться с делами; Майдана число новых заболевших коронавирусом в Украине снижается; Bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.
Опубликована декларация президента Владимира Зеленского
Президент Владимир Зеленский опубликовал декларацию об имуществе, доходах и расходах за 2019 год. За минувший год доходы главы государства и членов его семьи составили 28 602 468 грн. Налогов они уплатили на сумму 3 миллиона 600 000 гривен
В Праге обвиняют граждан Беларуси и Чехии за войну на Донбассе.
Прокурор Праги предъявил обвинение двум мужчинам, которые принимали участие в боевых действиях на Донбассе. Это граждане Беларуси и Чехии, которые воевали против Украины в 2017 году. Об этом заявил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.
Генпрокурор предложила украинцам определиться с делами Майдана
Украинское общество должно определиться в своем отношении к событиям января-февраля 2014 года в Киеве и преступлениям, совершенным в ходе протестов. Такое мнение вечером в пятницу, 29 мая, выразила генеральный прокурор Ирина Венедиктова в эфире телеканала Украина 24.
Перестрелка в Броварах: полиция нашла заказчиков
Полиция определила более 60 участников перестрелки в Броварах Киевской области, включая заказчиков, сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook 30 мая.
Минздрав: Число новых заболевших коронавирусом снижается
По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 30 мая в Украине 23204 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 696 летальных, 9311 пациентов выздоровели.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.