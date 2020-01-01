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Итоги 30 мая: Декларация Зеленского, снижение роста заболеваемости COVID

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Bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.
Владимир Зеленский опубликовал декларацию
Владимир Зеленский опубликовал декларацию
Офис президента

Опубликована декларация президента Владимира Зеленского; правоохранители задержали больше 60 участников перестрелки в Броварах; в Чехии предъявили обвинение двум мужчинам, которые принимали участие в боевых действиях на Донбассе; генпрокурор предложила украинцам определиться с делами; Майдана число новых заболевших коронавирусом в Украине снижается; Bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Опубликована декларация президента Владимира Зеленского

Президент Владимир Зеленский опубликовал декларацию об имуществе, доходах и расходах за 2019 год. За минувший год доходы главы государства и членов его семьи составили 28 602 468 грн. Налогов они уплатили на сумму 3 миллиона 600 000 гривен

В Праге обвиняют граждан Беларуси и Чехии за войну на Донбассе.

Прокурор Праги предъявил обвинение двум мужчинам, которые принимали участие в боевых действиях на Донбассе. Это граждане Беларуси и Чехии, которые воевали против Украины в 2017 году. Об этом заявил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

Генпрокурор предложила украинцам определиться с делами Майдана

Украинское общество должно определиться в своем отношении к событиям января-февраля 2014 года в Киеве и преступлениям, совершенным в ходе протестов. Такое мнение вечером в пятницу, 29 мая, выразила генеральный прокурор Ирина Венедиктова в эфире телеканала Украина 24.

Перестрелка в Броварах: полиция нашла заказчиков

Полиция определила более 60 участников перестрелки в Броварах Киевской области, включая заказчиков, сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook 30 мая.

Минздрав: Число новых заболевших коронавирусом снижается

По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 30 мая в Украине 23204 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 696 летальных, 9311 пациентов выздоровели.

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