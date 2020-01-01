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В Украине за сутки зафиксировано 468 новых случаев COVID-19, - СНБО

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В двух областях не зафиксировано ни одного случая инфицирования коронавирусом.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
EPA/UPG

За минувшие сутки в Украине лабораторно подтверждено 468 новых случаев инфицирования коронавирусной болезнью COVID-19, умерло 12 человек. Всего сначала эпидемии в Украине коронавирусом заболели 23 672 человека. Об этом сообщили в Минздраве

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Больше всего новых случаев инфицирования COVID-19 зафиксировано в Киеве (81). 50 случаев подтверждено во Львовской области, и 43 в Черновицкой области.

В Херсонской и Сумской областях не зафиксировали ни одного нового случая COVID-19 за минувшие сутки. 

Больше всего смертельных исходов за прошедшие сутки зафиксировано в Черновицкой области – 3, в Харьковской и Ивано-Франковской областях по 2 случая.

От коронавирусной болезни за прошедшие сутки выздоровели 227 человека.

Мониторинг СНБО

Напомним, в ВСУ за три дня удвоилось число больных COVID-19.

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Теги: Коронавирус, эпидемия, данные, СНБО
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