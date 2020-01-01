Офицера ВСУ будут судить за нанесение ущерба почти в 800 тысяч
Начальник одного из управлений Воздушных сил ВСУ предстанет перед судом за нанесение убытков в почти 800 тысяч гривен. Об этом накануне сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.
Следствием было установлено, что военнослужащий не осуществил надлежащее управление и контроль за использованием средств, вверенных воинской части Винницкой области на выполнение капитального ремонта помещения.
"Таким образом, в 2019 году предприятие-исполнитель работ получило оплату за фактически невыполненные ремонтные работы, что повлекло государству ущерб в размере более 793 тысяч гривен", – сказано в сообщении.
Уголовное производство было открыто по статье о халатном отношении к военной службе, совершенном в условиях особого периода, кроме военного положения (ч.3 ст.425 УК Украины). В случае доказательства вины, обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет.
Ранее сообщалось, что строителей казарм для военных подозревают в хищении 12 млн гривен. Силовики провели 17 обысков в регионах Украины. Были изъяты документы и имущество, на которое в дальнейшем наложат арест.
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