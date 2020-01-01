Офицера ВСУ будут судить за нанесение ущерба почти в 800 тысяч

Военнослужащий не осуществил управление и контроль за использованием средств, предназначенных для выполнения капитального ремонта помещения.

По факту капитальный ремонт не был сделан ГБР

Начальник одного из управлений Воздушных сил ВСУ предстанет перед судом за нанесение убытков в почти 800 тысяч гривен. Об этом накануне сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

Следствием было установлено, что военнослужащий не осуществил надлежащее управление и контроль за использованием средств, вверенных воинской части Винницкой области на выполнение капитального ремонта помещения.

"Таким образом, в 2019 году предприятие-исполнитель работ получило оплату за фактически невыполненные ремонтные работы, что повлекло государству ущерб в размере более 793 тысяч гривен", – сказано в сообщении.

Уголовное производство было открыто по статье о халатном отношении к военной службе, совершенном в условиях особого периода, кроме военного положения (ч.3 ст.425 УК Украины). В случае доказательства вины, обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет.

Ранее сообщалось, что строителей казарм для военных подозревают в хищении 12 млн гривен. Силовики провели 17 обысков в регионах Украины. Были изъяты документы и имущество, на которое в дальнейшем наложат арест.

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