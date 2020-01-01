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Вертолет ВСУ совершил аварийную посадку

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Инцидент произошел на побережье Азовского моря во время тактико-специальных учения с боевой стрельбой.
Вертолет ВСУ после аварийной посадки
Вертолет ВСУ после аварийной посадки
Украинский милитарный портал

Военный вертолет Ми-8МТ армейской авиации Вооруженных сил Украины совершил аварийную посадку. Об этом накануне сообщил Украинский милитарный портал.

Отмечается, что инцидент произошел на побережье Азовского моря во время тактико-специальных учения с боевой стрельбой.

В сети было опубликовано видео того, как вертолет около минуты кружил возле земли, после чего приземлился на песке у самой кромки моря.

О пострадавших в результате аварийной посадки не сообщается. Также нет данных о причинах инцидента.

"Менее чем через сутки Ми-8 улетел на базовый аэродром", – говорится в сообщении.

Официальных комментариев от Минобороны пока нет.

Внимание, видео содержит нецензурную лексику!

Ранее сообщалось, что в Киевской области военный вертолет совершил вынужденную посадку. Во время полета в двигатель вертолета Ми-8 залетела птица.

Под Москвой жестко приземлился военный вертолет, экипаж погиб

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Теги: авиация, видео, вертолет, авария, военные, ВСУ, Военные учения
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Источник: korrespondent.net

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