Вертолет ВСУ совершил аварийную посадку

Инцидент произошел на побережье Азовского моря во время тактико-специальных учения с боевой стрельбой.

Военный вертолет Ми-8МТ армейской авиации Вооруженных сил Украины совершил аварийную посадку. Об этом накануне сообщил Украинский милитарный портал.

Отмечается, что инцидент произошел на побережье Азовского моря во время тактико-специальных учения с боевой стрельбой.

В сети было опубликовано видео того, как вертолет около минуты кружил возле земли, после чего приземлился на песке у самой кромки моря.

О пострадавших в результате аварийной посадки не сообщается. Также нет данных о причинах инцидента.

"Менее чем через сутки Ми-8 улетел на базовый аэродром", – говорится в сообщении.

Официальных комментариев от Минобороны пока нет.

Внимание, видео содержит нецензурную лексику!

Ранее сообщалось, что в Киевской области военный вертолет совершил вынужденную посадку. Во время полета в двигатель вертолета Ми-8 залетела птица.

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