На границе с Крымом выкрали украинского военного, - ВСУ

На месте службы бойца обнаружены следы борьбы.

30 мая, вблизи полуострова Чонгар на административной границе с аннексированным Российской Федерацией Крымом исчез украинский военнослужащий. Об этом сообщает пресс-служба военной службы правопорядка ВСУ.

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Военнослужащий исчез с наблюдательного поста во время несения службы. Рядом с местом его службы были обнаружены следы борьбы. По предварительной информации, мужчина был похищен.



"30 мая около пяти часов утра в районе полуострова Чонгар во время несения службы на наблюдательном посту было выявлено отсутствие военнослужащего одного из подразделений Вооруженных сил Украины. По предварительной информации, военнослужащий во время несения службы был похищен. Неподалеку наблюдательного поста были обнаружены следы борьбы с неизвестными лицами", - сообщили в ведомстве.



Военные принимают все первоочередные меры по розыску бойца, о происшествии уже сообщили в правоохранительные органы.

Напомним, вертолет ВСУ совершил аварийную посадку на побережье Азовского моря.

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