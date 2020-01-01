Глава офиса Зеленского заработал 256 тысяч за год

Андрей Ермак хранит наличными более 340 тысяч долларов и 50 тысяч евро. На депозитах в банках – 27,5 тысяч гривен.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в 2019 году получил почти 256 тысяч гривен дохода от предпринимательской и адвокатской деятельности. Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций НАПК в воскресенье, 31 мая.

Так, согласно электронной декларации, в прошлом году Ермак получил 151 тыс. грн дохода от предпринимательской деятельности, 42 тыс. 570 грн и 10 тыс. 672 грн зарплаты по основному месту работы в адвокатском объединении Міжнародна правнича компанія и ООО Міжнародна правнича компанія, 49 тыс. 317 грн зарплаты по совместительству в ООО Міжнародна правнича компанія, 1,3 тыс грн гонорара в Медийной группе европейского партнерства и 1 тыс. грн от отчуждения ценных бумаг.

При этом глава ОП хранит наличными $347 тыс. и 50 тыс. евро, а в банках – 26 803 грн (ОТП Банк) и 609 грн (Кредобанк).

В прошлом году Ермак отдал в долг 1 380 660 грн принадлежащей ему ООО Гарнет Інтернешнл Медиа Групп, которая с 2016 года имеет перед Ермаком две задолженности по договорам на 4,98 млн грн и 3 334 218 грн. В 2006 году он взял кредит в Альфа-Банке на 4 377 186 грн, по которому еще должен выплатить 3 328 387 грн.

В 2005 году глава ОП купил квартиру в Киеве площадью 107,8 кв. м за 3 млн 535 тыс. грн. С августа 2015 года он пользуется автомобилем Toyota Camry, который принадлежит Андрею Ерошову.

С 1997 года Ермак владеет 50% корпоративных прав ООО Міжнародна правнича компанія, где является директором, а с марта 2019 года – 60% в адвокатском объединении Міжнародна правнича компанія.

С 1999 года ему принадлежит 10% в созданном для оптовой торговли ЗАО Интерпромфинанс Украина (90% которого, по данным Интерфакс-Украина, принадлежит российскому предпринимателю, банкиру и общественно-политическому деятелю Рахамиму Эмануилову), с 2001 года – 50% ООО Интерпромфинанс-Безпека (деятельность частных охранных служб).

С 2012 года Ермак владеет 99% ООО Гарнет Интернешнл Медиа Групп (распространение и производство кино- и видеофильмов, ТВ-программ), с ноября 2014 года – 100% корпоративных прав ООО Эр Пи Ай (компоновка кино- и видеофильмов, телевизионных программ); с 2004 года – 50% ООО Международная фармацевтическая группа (второй учредитель – народный депутат от Слуги народа Андрей Задорожный).

С 2002 года Ермаку принадлежит 0,01% ООО Виссон Юкрейн Технолоджис (исследование и экспериментальные разработки в сфере естественных и технических наук, производство и оптовая торговля компьютерами и периферийным оборудованием; 99% – у Виссон Лимитед, Британские Виргинские острова), с 2018 года – 33,33% в ООО Ама Вижн (производство кино- и видеофильмов, ТВ-программ).

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Глава ОП является конечным бенефициаром указанных компаний, ассоциации Украинско-грузинское сотрудничество в сфере иностранного инвестирования (основатели – Міжнародна правнича компанія и общество с солидарной ответственностью Кавтарадзе и партнеры), ООО М.Е.П. (деятельность в сфере бухгалтерского учета и аудита, консультирование по вопросам налогообложения), ООО Украинско-грузинская медийная компания (производство кино- и видеофильмов, ТВ-программ).

Ранее сообщалось, что семья президента Владимира Зеленского заработала более 28 млн гривен за 2019 год. С мая прошлого года глава государства не занимается предпринимательской деятельностью и получает зарплату исключительно в Госуправлении делами.

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