В "ЛНР" рыбаку оторвало ногу при взрыве

Пострадавший в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован в больницу города Кадиевка.

Рыбак подорвался на неустановленном взрывном устройстве у линии соприкосновения в "ЛНР". Об этом сообщают сепаратистские СМИ со ссылкой на данные так называемого "МЧС".

"На неустановленном взрывном устройстве получил травматическую ампутацию правой голени мужчина 1973 года рождения", – говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина подорвался у поселка Калиново у линии соприкосновения во время рыбалки.

Пострадавший в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован в больницу города Кадиевка (бывший Стаханов – ред.).

Ранее сообщалось, что на линии разграничения ООС женщина попала на минное поле сепаратистов. В результате взрыва она лишилась части ноги.

Также стало известно о взрыве гранаты в Донецке. Тогда один человек погиб, еще двое были травмированы.

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