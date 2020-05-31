Вывезли в Крым: СМИ сообщили подробности о похищении бойца ВСУ

Похищенный солдат был на передовом посту без оружия.

Военнослужащим, похищенным рано утром 30 мая вблизи админграницы с аннексированным Крымом, оказался солдат 13-го батальона 95-й десантно-штурмовой бригады Евгений Добринский. Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный редактор Цензор.НЕТ.

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Происшествие случилось на наблюдательном пункте "Берлога" рядом с железнодорожным мостом на линии контроля с аннексированным Крымом.



По данным Бутусова, военный был похищен российскими спецслужбами и на данный момент находится на территории Крыма.



"Наблюдательный пункт "Берлога" находится на участке, где перед ними нет постов украинских пограничников, "Берлога" находится на передовой. В эту ночь Добринский находился на посту один. В момент похищения он был без оружия. Его увели безоружным! Примерно в 10.00 представитель российских спецслужб звонил в батальон, уточняли личные данные солдата, очевидно, противник будет оформлять Добринского как якобы нарушившего границу РФ", - написал журналист.

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Бутусов подчеркнул, что произошло грубейшее нарушение в организации службы, так как военный находился на передовом посту без оружия.



"И было бы ошибкой, если бы вся ответственность была возложена только на командира роты, из состава которой похищенный солдат. И было бы ошибкой считать, что только наказаниями такие позорные провалы можно исправить", - отметил он.



Бутусов сообщил, что командование ВСУ приказало усилить караульную службу в районе происшествия. Дежурить на постах будут не менее двух военных, которые должны докладывать руководству каждый час. Если связь с постом будет обрываться, туда немедленно отправят резервную группу.



"Очевидно, в ближайшее время противник будет использовать нашего солдата в своей пропаганде. Что ж, это результат наших ошибок и не решаемых системных проблем. За слабости на войне всегда бьют", - добавил он.

Напомним, на границе с Крымом выкрали украинского военного.

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