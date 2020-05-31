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Вывезли в Крым: СМИ сообщили подробности о похищении бойца ВСУ

Комментариев: 7
Похищенный солдат был на передовом посту без оружия.
Украинского военного похитили вблизи Чонгара
Украинского военного похитили вблизи Чонгара
qha.com.ua

Военнослужащим, похищенным рано утром 30 мая вблизи админграницы с аннексированным Крымом, оказался солдат 13-го батальона 95-й десантно-штурмовой бригады Евгений Добринский. Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный редактор Цензор.НЕТ.

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Происшествие случилось на наблюдательном пункте "Берлога" рядом с железнодорожным мостом на линии контроля с аннексированным Крымом.

По данным Бутусова, военный был похищен российскими спецслужбами и на данный момент находится на территории Крыма.

"Наблюдательный пункт "Берлога" находится на участке, где перед ними нет постов украинских пограничников, "Берлога" находится на передовой. В эту ночь Добринский находился на посту один. В момент похищения он был без оружия. Его увели безоружным! Примерно в 10.00 представитель российских спецслужб звонил в батальон, уточняли личные данные солдата, очевидно, противник будет оформлять Добринского как якобы нарушившего границу РФ", - написал журналист.

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Бутусов подчеркнул, что произошло грубейшее нарушение в организации службы, так как военный находился на передовом посту без оружия. 

"И было бы ошибкой, если бы вся ответственность была возложена только на командира роты, из состава которой похищенный солдат. И было бы ошибкой считать, что только наказаниями такие позорные провалы можно исправить", - отметил он.

Бутусов сообщил, что командование ВСУ приказало усилить караульную службу в районе происшествия. Дежурить на постах будут не менее двух военных, которые должны докладывать руководству каждый час. Если связь с постом будет обрываться, туда немедленно отправят резервную группу.

"Очевидно, в ближайшее время противник будет использовать нашего солдата в своей пропаганде. Что ж, это результат наших ошибок и не решаемых системных проблем. За слабости на войне всегда бьют", - добавил он.

Напомним, на границе с Крымом выкрали украинского военного.

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Комментариев (7)
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alexin777    31.05.2020, 12:50
Оценка:  -1
alexin777
я вже плачу з наших ВСУ
то соляру вкрадуть то будматеріали то згорить то зірветься
якесь прокляття

не здивуюсь якщо попросить політичного притулку
alexin777    31.05.2020, 12:47
Оценка:  -3
alexin777
Похищенный солдат был на передовом посту без оружия.

То може не солдат а сторож кавунів і динь.???
Vixerunt    31.05.2020, 12:41
Оценка:  0
Vixerunt
Ватники оккупанты и убийцы.
sharry-sharry    31.05.2020, 12:26
Оценка:  0
sharry-sharry
Кацапье конченное,вонючее,лживое,подступн ое,без совести и чести!
alexin777    31.05.2020, 12:24
Оценка:  -3
alexin777
ну раз Бутусов сказал тогда так и есть
LeonMaster    31.05.2020, 12:33
Оценка:  -1
LeonMaster
у него источники из Минобороны, и с верхов, и с низов и отовсюду.
Поэтому да, раз сказал, то он знает о чем говорит.

Хотя ничего нового, когда была только новость о пропаже, сразу было понятно что произошло, не впервые, сколько раз уже вывозили что солдат, что гражданских, и потом судили в Москве
alexin777    31.05.2020, 12:54
Оценка:  -1
alexin777
у него один источник - ширинка у Педи
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