Вывезли в Крым: СМИ сообщили подробности о похищении бойца ВСУ
Военнослужащим, похищенным рано утром 30 мая вблизи админграницы с аннексированным Крымом, оказался солдат 13-го батальона 95-й десантно-штурмовой бригады Евгений Добринский. Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный редактор Цензор.НЕТ.
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Происшествие случилось на наблюдательном пункте "Берлога" рядом с железнодорожным мостом на линии контроля с аннексированным Крымом.
По данным Бутусова, военный был похищен российскими спецслужбами и на данный момент находится на территории Крыма.
"Наблюдательный пункт "Берлога" находится на участке, где перед ними нет постов украинских пограничников, "Берлога" находится на передовой. В эту ночь Добринский находился на посту один. В момент похищения он был без оружия. Его увели безоружным! Примерно в 10.00 представитель российских спецслужб звонил в батальон, уточняли личные данные солдата, очевидно, противник будет оформлять Добринского как якобы нарушившего границу РФ", - написал журналист.
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Бутусов подчеркнул, что произошло грубейшее нарушение в организации службы, так как военный находился на передовом посту без оружия.
"И было бы ошибкой, если бы вся ответственность была возложена только на командира роты, из состава которой похищенный солдат. И было бы ошибкой считать, что только наказаниями такие позорные провалы можно исправить", - отметил он.
Бутусов сообщил, что командование ВСУ приказало усилить караульную службу в районе происшествия. Дежурить на постах будут не менее двух военных, которые должны докладывать руководству каждый час. Если связь с постом будет обрываться, туда немедленно отправят резервную группу.
"Очевидно, в ближайшее время противник будет использовать нашего солдата в своей пропаганде. Что ж, это результат наших ошибок и не решаемых системных проблем. За слабости на войне всегда бьют", - добавил он.
Напомним, на границе с Крымом выкрали украинского военного.
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то соляру вкрадуть то будматеріали то згорить то зірветься
якесь прокляття
не здивуюсь якщо попросить політичного притулку
То може не солдат а сторож кавунів і динь.???
Поэтому да, раз сказал, то он знает о чем говорит.
Хотя ничего нового, когда была только новость о пропаже, сразу было понятно что произошло, не впервые, сколько раз уже вывозили что солдат, что гражданских, и потом судили в Москве