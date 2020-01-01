Ляшко: Украинской вакцины против COVID-19 не будет

Украине надо сначала инвестировать в разработку лабораторных мощностей, объяснил Виктор Ляшко.

Виктор Ляшко рассказал о сложностях с разработкой отечественной вакцины против коронавируса Радио Свобода

В Украине не ведутся разработки вакцины против коронавируса COVID-19. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью Радио Свобода, обнародованном накануне.

По его словам, сейчас в мире разрабатываются около 70 вакцин против коронавирусной инфекции. И от момента начала разработки вакцины до завершения может пройти в среднем 18 месяцев.

"Мы понимаем, что имеем пятый месяц циркуляции возбудителя, поэтому вакцину ожидать стоит, но не стоит ожидать ее вот-вот, очень быстро. Хотя некоторые разработки вакцины уже пошли на вторую и третью стадии клинических исследований", – сказал он.

Украинских разработок, по словам Ляшко, среди них нет.

"Мы обращались в Академию медицинских наук, в Академию наук с вопросом относительно того, можно ли в Украине надеяться на разработку вакцины. Наши академии ответили, что нам надо сначала инвестировать в разработку лабораторных мощностей, на которых можно проводить эти исследования, а после этого уже говорить о полноценной разработке собственной вакцины", – отметил главный санврач.

При этом Ляшко сообщил, что сейчас в Украине проходят клинические испытания четырех препаратов против коронавируса.

"Этим вопросом занимается другая отдельная группа. Есть государственный экспертный центр, который анализирует все материалы, допускает к проведению клинических испытаний. Я знаю, что там есть и препараты, которые могут влиять на уменьшение летальности, например, путем профилактики осложнений сердечно-сосудистой системы, легочной системы. А есть, которые имеют определенное противовирусное действие. Посмотрим, что дадут нам клинические исследования. И это по всему миру проводятся", – добавил Ляшко.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский пообещал миллион долларов украинским ученым за изобретение вакцины или лекарства против COVID-19.

Также стало известно, что в Германии тестируют украинские препараты от коронавируса.

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