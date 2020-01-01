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Перестрелка в Броварах: Суд отправил 11 человек в СИЗО

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Полиция сообщила о подозрениях 22 фигурантам перестрелки.
Фигурантам избирают меру пресечения
Фигурантам избирают меру пресечения
Пресс-служба МВД

31 мая суд в Броварах продолжает избирать меры пресечения фигурантам перестрелки, которая произошла в городе 29 мая. Об этом информирует пресс-служба Министерства внутренних Дел Украины.

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“На сегодня, 31 мая, работники полиции задержали 30 человек, причастных к правонарушению. 23 из них - объявлено о подозрении,“ - сообщили в ведомстве.

На данный момент мера пресечения избрана 11 участникам пресечения. Суд отправил их в СИЗО на 60 суток без права внесения залога. 

Напомним, 30 мая суд в Броварах начал арестовывать первых участников перестрелки массовой перестрелки в городе.

ранее глава МВД Арсен Аваков заявил, что, что все фигуранты перестрелки в Броварах предстанут перед судом, и понесут наказание.

В полиции также сообщили, что вышли на заказчиков преступления. 

 

Пресс-служба МВД

 

 

Пресс-служба МВД

 

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Теги: Бровары, суд, перестрелка, Мера пресечения, СИЗО
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