Перестрелка в Броварах: Суд отправил 11 человек в СИЗО

Полиция сообщила о подозрениях 22 фигурантам перестрелки.

31 мая суд в Броварах продолжает избирать меры пресечения фигурантам перестрелки, которая произошла в городе 29 мая. Об этом информирует пресс-служба Министерства внутренних Дел Украины.

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“На сегодня, 31 мая, работники полиции задержали 30 человек, причастных к правонарушению. 23 из них - объявлено о подозрении,“ - сообщили в ведомстве.



На данный момент мера пресечения избрана 11 участникам пресечения. Суд отправил их в СИЗО на 60 суток без права внесения залога.



Напомним, 30 мая суд в Броварах начал арестовывать первых участников перестрелки массовой перестрелки в городе.

ранее глава МВД Арсен Аваков заявил, что, что все фигуранты перестрелки в Броварах предстанут перед судом, и понесут наказание.

В полиции также сообщили, что вышли на заказчиков преступления.

Пресс-служба МВД

Пресс-служба МВД

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