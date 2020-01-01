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Пограничники спасли иностранца в аэропорту Киева

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Мужчина прошел все виды контроля и уже ожидал посадки на рейс, когда внезапно ему стало плохо.
Старший прапорщик Роман Думяк сделал непрямой массаж сердца иностранцу
Старший прапорщик Роман Думяк сделал непрямой массаж сердца иностранцу

Пограничники спасли жизнь иностранному гражданину в киевском международном аэропорту Борисполь. Об этом сообщает Госпогранслужба в воскресенье, 31 мая.

"Мужчина прошел все виды контроля и уже ожидал посадки на рейс, когда внезапно ему стало плохо. Пограничники Роман Думяк и Александр Добрынин увидели мужчину без сознания на скамейке в зале ожидания", – говорится в сообщении.

Пока Добрынин вызывал медицинскую помощь, Думяк проверял пульс и дыхание пассажира. Удостоверившись, что у мужчины, который был без сознания, есть дыхательная проходимость и нет кровотечения, он приступил к непрямому массажу сердца, ведь в это время мужчина перестал совсем дышать.

"Впоследствии Роману удалось запустить сердце иностранца и привести его в чувство", – отметили в погранведомстве.

Далее работники медслужбы предоставили мужчине профессиональную помощь.

Ранее в аэропорту Борисполь у мужчины обнаружили коронавирус. Он прибыл в Украину одним из эвакуационных авиарейсов.

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Теги: Киев, иностранцы, Борисполь, пограничная служба, аэропорт Борисполь, пограничники, Госпогранслужба
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Источник: korrespondent.net

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