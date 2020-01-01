Пограничники спасли иностранца в аэропорту Киева

Мужчина прошел все виды контроля и уже ожидал посадки на рейс, когда внезапно ему стало плохо.

Пограничники спасли жизнь иностранному гражданину в киевском международном аэропорту Борисполь. Об этом сообщает Госпогранслужба в воскресенье, 31 мая.

"Мужчина прошел все виды контроля и уже ожидал посадки на рейс, когда внезапно ему стало плохо. Пограничники Роман Думяк и Александр Добрынин увидели мужчину без сознания на скамейке в зале ожидания", – говорится в сообщении.

Пока Добрынин вызывал медицинскую помощь, Думяк проверял пульс и дыхание пассажира. Удостоверившись, что у мужчины, который был без сознания, есть дыхательная проходимость и нет кровотечения, он приступил к непрямому массажу сердца, ведь в это время мужчина перестал совсем дышать.

"Впоследствии Роману удалось запустить сердце иностранца и привести его в чувство", – отметили в погранведомстве.

Далее работники медслужбы предоставили мужчине профессиональную помощь.

Ранее в аэропорту Борисполь у мужчины обнаружили коронавирус. Он прибыл в Украину одним из эвакуационных авиарейсов.

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