Киев и 5 областей не отвечают критериям для ослабления карантина, - МОЗ

В столице выросло количество инфицированных COVID-19.

На сегодняшний день пять областей Украины и город Киев не соответствуют всем установленным нормам для ослабления карантинных ограничений. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на портале Министерства здравоохранения.

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Волынская, Донецкая, Львовская, Ровненская и Черновицкая области на данный момент не готовы к ослаблению карантинных мер.



В столице количество зафиксированных случаев коронавируса на 100 тысяч человек превышает норму за последние 7 дней. Разрешенный максимальный показатель - 12 случаев на 100 тысяч человек, нынешний показатель в Киеве - 12,2.



По состоянию на утро 31 мая в Украине зафиксировано 23 672 случая коронавирусного заболевания. За последние сутки выявлено 468 новых случаев, в том числе у 81 жителя Киева.

МОЗ

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