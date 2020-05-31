Недовольные водители заблокировали КПП на границе с Венгрией

Водители возмущены усилением проверок.

Утром 31 мая водители микроавтобусов заблокировали движение в обе стороны на пропускном пункте "Тиса" на границе с Венгрией из-за невозможности попасть в Украину. Об этом информирует "Европейская Правда".

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Из-за инцидента на КПП "Тиса" стянуты дополнительные силы пограничной службы. На границе на данный момент находятся до 50 неоформленных микроавтобусов.



Преградой на границе стало поручение главы Закарпатской ОГА Алексея Петрова правоохранительным органам Закарпатья создать группы мобильного реагирования для проверки посылок граждан.



"Водители микроавтобусов, которые сейчас находятся на таможенном посту, кроме личных вещей граждан, перемещающих посылки на заказ. Некоторые из них отказываются письменно декларировать перемещаемые товары и подавать документы до таможенного контроля. Составлено несколько карточек отказов. Это делает невозможным пересечение границы на законных основаниях", - рассказали в таможне.

Напомним, Словакия и Молдова открыли границы с Украиной.

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