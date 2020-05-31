В ВСУ еще одна смерть от коронавируса

Скончался сотрудник ВСУ в Черновицкой области. У мужчины было два сопутствующих заболевания.

В Вооруженных силах Украины по состоянию на утро 31 мая зафиксирована четвертая смерть от коронавируса, подтверждено еще 12 новых случаев заболевания. Об этом в воскресенье сообщило командование медицинских сил ВСУ.

Указано, что накануне умер сотрудник ВСУ в Черновицкой области. Он болел с 22 мая и лечился дома под наблюдением медиков. Через пять дней мужчина в связи с ухудшением состояния здоровья обратился в больницу, где ему провели рентгенографию органов грудной клетки. Больной был госпитализирован в Черновицкий военный госпиталь с диагнозом "внебольничная двусторонняя пневмония". Ему назначили лечение, и сделали ПЦР-тест, положительный результат которого получили 28 мая.

"Военного перевели в палату интенсивной терапии инфекционного отделения. 30 мая его состояние ухудшилось, реанимационная бригада пыталась спасти его, однако у пациента остановилось сердце. По имеющейся информации, у мужчины были также два сопутствующих заболевания", – говорится в сообщении.

Что касается новых случаев заражения, то 10 человек заразились в Киевской области, и по одному в Харьковской и Житомирской областях. Их состояние удовлетворительное.

На самоизоляции в ВСУ находятся 453 человека. У 105 из них изоляция закончится в ближайшие трое суток.

Накануне сообщалось, что в ВСУ фиксируют крупные вспышки коронавируса. В результате число больных военных удвоилось.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet