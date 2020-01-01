Шесть регионов не готовы смягчать карантин – МОЗ

Не соответствуют установленным требованиям Киев, а также Волынская, Донецкая, Львовская, Ровенская и Черновицкая области.

По состоянию на 31 мая Киев и пять областей не соответствуют всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер. Об этом свидетельствуют данные Минздрава, обнародованные в воскресенье.

Согласно им, пока не готовы к ослаблению карантина столица Украины, а также Волынская, Донецкая, Львовская, Ровенская и Черновицкая области.

Невозможность переходить на следующий этап снятия карантинных ограничений в этих регионах объясняется высокой инцидентностью (общее количество новых случаев COVID-19 за последние семь дней на 100 тыс. населения), большой загруженностью кроватных мест в медучреждениях и низким охватом населения ПЦР-тестированием на коронавирус.

В частности, в Киеве зафиксировано превышение критерия выявленных случаев заболевания 100 тысяч человек за последние семь дней (инцидентности). При разрешенной норме 12 случаев на 100 тыс. человек, в столице – 12,2.

Инфографика МОЗ

Как сообщалось, за минувшие сутки в Украине выявлены 468 новых случаев заболевания COVID-19. При этом больше всего инфицированных в Киеве – 81 человек.

Как известно, в Украине сейчас действует адаптивный карантин. С 1 июня в стране запланирован третий этап послабления карантинных ограничений. Должны открыться спортзалы и бассейны, начаться железнодорожные и автомобильные межобласные перевозки.

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