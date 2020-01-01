Ослабления карантина с 1 июня: Степанов рассказал подробности

Ряд областей переходит к третьему этапу ослабления карантина.

С 1 июня в Украине начинается третий этап ослабления карантинных ограничений. Ослаблять карантин будут только в тех регионах, в которых эпидемиологическая ситуация отвечает установленным критериям Министерства здравоохранения. Об этом в ходе брифинга рассказал глава Минздрава Максим Степанов.

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Министр отметил, что с понедельника, 1 июня, откроются спортивные и фитнес-залы, бассейны, а также возобновляется транспортное сообщение между областями, с определенными ограничениями.



В спортивных и фитнесс-залах будут действовать следующие правила :

Не более одного посетителя на 10 кв.м.;

обязательно наличие антисептиков на входе в заведение;

сотрудники должны быть одеты в защитные маски;

массаж и посещение спа-зон остается под запретом;

запрещено использовать многоразовые полотенца; Читай также: В Украине за сутки зафиксировано 468 новых случаев COVID-19, - СНБО

В бассейнах ограничения такие:

25-метровыы бассейны: не более 2 человек на одно дорожке и не более 3 человек для спортивно-тренировочных групп;

50-метровые бассейны: не более 4 человек на одно дорожке и не более 6 человек для спортивно-тренировочных групп.

Глава МОЗ уточнил, что критерии подготовки областей к переходу на третий этап ослабления карантина остаются теми же.



“Мне кажется, что каждый из этих критериев понятен для любого человека и, если мы говорим об изменениях этих критериев, то они могут изменяться не в сторону смягчения, а наоборот - и касательно увеличения количества тестов, и уменьшения количества заболевших. Но на сегодняшний день мы такое не рассматриваем“, - отметил он.





Напомним, в Минздраве сообщили, какие регионы не отвечают критериям для ослабления карантина.

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