Пункт пропуска на границе с Венгрией вновь открыли

В Закарпатской области возобновили пропускные операции через контрольный пункт пропуска Тиса на границе с Венгрией, на место выехал глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко, сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко.

По его словам, недовольство людей, которые заблокировали въезд и выезд в пункт пропуска, было связано с оформлением отдельных транспортных средств, перевозящих в Украину товары и грузы.

"В настоящее время ситуация, когда блокировались подъезды к пунктам пропуска, из-за чего фактически было приостановлено любые оформления как на въезд, так и на выезд, была локализована. Пропускные операции в пункте пропуска возобновились", - сказал Демченко.

Также в ГПСУ сообщили, что участники протеста пытались провоцировать пограничников. Для недопущения провокаций на место были отправлены дополнительные силы погранслужбы.

"Люди были крайне недовольны, пытались несколько провоцировать пограничников в плане физического воздействия на военнослужащих. На данный момент ситуация стабилизировалась. Чтобы провокаций не произошло, на место были подтянуты дополнительные силы ГПСУ. На место из Киева выбыл председатель ГПСУ, чтобы разобраться в ситуации и чтобы не допустить каких-либо провокаций", - сообщил Демченко.

В результате инцидента нарушений пересечения госграницы не произошло. На месте до сих пор находятся люди, которые ожидают оформления транспортных средств.