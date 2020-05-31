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1 июня "Слуги народа" обсудят возможную отставку Авакова

Комментариев: 2
Нардепы оценят действия руководства МВД в расследовании резонансных происшествий в Кагарлыке и Броварах.
Министр внутренних дел Арсен Аваков
Министр внутренних дел Арсен Аваков
Пресс-служба МВД

1 июня, на заседании фракции, народные депутаты от партии "Слуга Народа" обсудят вопрос о возможной отставке министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Об этом в комментарии Еспресо рассказал руководитель парламентского Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский.

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При этом, по словам Монастырского, четкой позиции по отставке Авакова, во фракции пока нет.

"Откровенно, позиции еще не сформированы - мы на фракции еще не обсуждали, у нас заседание состоится в понедельник вечером, как раз после заседания профильного комитета. Мы, конечно, это будем обсуждать", - сказал он.

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Монастырский уточнил, что нардепы будут оценивать эффективность деятельности руководства МВД при расследовании дел об изнасиловании в Кагарлицком отделении полиции и массовой перестрелке в Броварах.

"Я сторонник того, что в этих случаях надо и причины, которые привели к этим случаям, и реакции соответствующих органов на эту ситуацию. То есть были факты сокрытия доказательств по этим делам, насколько было содействие и каким быстрым было расследование. Я думаю, что это будет ключевым в оценке и эффективности, в том числе руководства Национальной полиции и профильного министерства ", - отметил депутат.

Напомним, Аваков пообещал посадить всех виновных в перестрелке в Броварах. 

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Теги: Аваков, Монастырский, МВД, отставка, Слуга Народа
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Комментариев (2)
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barakuda*777    31.05.2020, 17:04
Оценка:  0
barakuda*777
Я не доверяю современной полиции но при последнем инциденте не убили ни одного бойца.
zurbuk    31.05.2020, 16:49
Оценка:  0
zurbuk
Думаю "Слуги" выразят "глубокую озабоченность" действиями авакова.
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