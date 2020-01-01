Под Одессой микроавтобус насмерть сбил велосипедиста

Трагедия произошла в селе Янишевка Любашевского района Одесской области.

В ночь на 31 мая, на автодороге Балта-Кривое Озеро в Одесской области, произошло ДТП с участием микроавтобуса Volkswagen и велосипедиста. В результате столкновения молодой велосипедист умер на месте. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Одесской области.

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Трагедия произошла в селе Янишевка Любашевского района.



По предварительным данным, 47-летний водитель микроавтобуса был ослеплен фарами от стречного авто, что привело к ДТП. От полученных травм велосипедист скончался на месте.



Правоохранителеи открыли уголовное производство по части 2 статьи 286 УКУ (нарушение ПДД, повлекшие смерть пострадавшего).



Напомним, 13-летний мальчик погиб под Киевом.

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