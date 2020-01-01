Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Минфин связал блокирование погранпункта в Закарпатье с контрабандой

Комментариев: 0
На границе образовались километровые очереди из-за отказа некоторых водителей и пассажиров автомобилей декларировать товары, которые ввозятся на территорию Украины.
Конфликт на пункте пропуска Тиса
Конфликт на пункте пропуска Тиса
Госпогранслужба Украины
 
Инцидент с блокированием контрольно-пропускного пункта Тиса в Закарпатской области связан с попыткой ввоза контрабандных товаров на территорию Украины, сообщили в пресс-службе Министерства финансов Украины.
 
Для решения конфликтной ситуации в Закарпатскую область срочно отправлен исполняющий обязанности Государственной таможенной службы Игорь Муратов.
 
На данный момент на КПП образовались километровые очереди из-за отказа некоторых водителей и пассажиров автомобилей декларировать товары, которые ввозятся на территорию Украины. Также водителям предложили передать эти товары на таможенный склад. На эти условия согласились лишь несколько водителей.
 
"Это очередная попытка пересечь границу незаконным путем и завезти контрабандные товары. Однако эти схемы больше не сработают. Как ранее уже не будет. И к этому должны привыкать все", - отметил заместитель министра финансов Юрий Драганчук.
 
Напомним, что конфликтная ситуация на пункте пропуска Тиса сложилась после того, как 30 мая некоторые водители пытались нелегально ввезти на территорию Украины определенные товары. Впоследствии пограничники отказали во въезде нескольким транспортным средствам.
 
Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Минфин, контрабанда, Таможня, Закарпатье, пункт пропуска
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь