В Запорожье и Днепре открыли платные камеры в СИЗО

Малюська отметил, что таким образом государство зарабатывает деньги на ремонт в бесплатных камерах, "ведь там ужас", а также убирает коррупцию на этапе распределения между камерами.

"Пусть за лучшую камеру платят не взяткой, а платежом в бюджет", — добавил министр.