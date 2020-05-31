Иран не отдаст Украине "черные ящики" сбитого самолета — СМИ
Министр транспорта Канады Марк Гарно заявил, что иранские власти не выполнили обещание о передаче бортовых самописцев Украины.
Иранские власти решили не отправлять в Украину бортовые самописцы пассажирского самолета МАУ, который ошибочно сбили в январе, сообщает агентство ISNA, передает Европейская правда.
"Иранские власти в ответ на задержку украинской стороны с ответом на предложение Ирана касательно черных ящиков украинского самолета, а также уточнения дальнейших шагов и действий в этой ситуации, приняли решение отправить черный ящик самолета в другую страну", - говорится в сообщении.
Вероятно ящики отправят во Францию. По информации Европейской правды, данные о "задержке ответа Украины" не соответствуют действительности.
Ранее министр транспорта Канады Марк Гарно рассказал, что иранские власти не выполнили обещание о передаче бортовых самописцев Украины. По его словам, Иран объясняет задержку пандемией коронавируса. Он отметил, что Канада прилагает усилия, чтобы "черные ящики" были наконец должным образом расшифрованы.
Напомним, что ранее министр обороны Ирана Амир Хатами сообщил, что виновным в авиакатастрофе самолета Международных авиалиний Украины является оператор ракетной системы
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