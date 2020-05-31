Иран не отдаст Украине "черные ящики" сбитого самолета — СМИ

Министр транспорта Канады Марк Гарно заявил, что иранские власти не выполнили обещание о передаче бортовых самописцев Украины.

Иранские власти решили не отправлять в Украину бортовые самописцы пассажирского самолета МАУ, который ошибочно сбили в январе, сообщает агентство ISNA, передает Европейская правда.

"Иранские власти в ответ на задержку украинской стороны с ответом на предложение Ирана касательно черных ящиков украинского самолета, а также уточнения дальнейших шагов и действий в этой ситуации, приняли решение отправить черный ящик самолета в другую страну", - говорится в сообщении.