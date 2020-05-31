Порошенко задекларировал 773 миллиона доходов

Львиную долю доходов составили дивиденды в сумме более 606 миллионов гривен, они не выплачивались с 2014 года и пошли на финансирование Порошенко собственной предвыборной кампании.

Порошенко показал свои доходы за год

Пятый президент Украины, народный депутат Петр Порошенко за 2019 год задекларировал почти 773 миллионов гривен доходов.

Львиную долю доходов составили дивиденды в сумме более 606 миллионов гривен. Пресс-служба политика отмечает, что они не выплачивались с 2014 года. Накопленная за долгое время сумма была перечислена лишь в конце 2018 – начале 2019 с целью финансирования Порошенко собственной предвыборной кампании.

33 миллиона 84 тысячи гривен Порошенко получил от продажи акций Международного инвестиционного банка. Почти 16 миллионов гривен составляют проценты по депозитам.

6 миллионов 185 тысяч гривен составили компенсация морального вреда и возмещение судебных расходов в процессе с компанией BBC за распространение ею недостоверной информации.

В пресс-службе пояснили, что закон требует декларировать как прибыль возврат стоимости ОВГЗ, и Порошенко записал соответствующую сумму в 108,7 миллионов гривен. Сам же инвестиционный доход составил не 108, а 4 миллиона 609 тысяч гривен.

Подавляющая часть расходов Порошенко прошлого года – 584 миллионов 414 тысяч гривен – его вклад в предвыборный фонд.

В целом в 2019 году Порошенко самостоятельно или через налоговых агентов заплатил 187 миллионов гривен налогов и военного сбора.

Количество компаний, конечным бенефициаром которых является Петр Порошенко, в прошлом году сократилась до 28. Права конечного бенефициара остальных компаний переданы и отражены в декларации сына экс-президента Алексея Порошенко.

В пресс-службе отметили, что общие расходы компаний семьи Порошенко на благотворительность и социальные проекты в прошлом году составили около 200 миллионов гривен. Что касается движимого и недвижимого имущества, существенных изменений в декларации по сравнению с декларацией за 2018 год не произошло.