Порошенко задекларировал 773 миллиона доходов
Львиную долю доходов составили дивиденды в сумме более 606 миллионов гривен, они не выплачивались с 2014 года и пошли на финансирование Порошенко собственной предвыборной кампании.
Пятый президент Украины, народный депутат Петр Порошенко за 2019 год задекларировал почти 773 миллионов гривен доходов.
Львиную долю доходов составили дивиденды в сумме более 606 миллионов гривен. Пресс-служба политика отмечает, что они не выплачивались с 2014 года. Накопленная за долгое время сумма была перечислена лишь в конце 2018 – начале 2019 с целью финансирования Порошенко собственной предвыборной кампании.
33 миллиона 84 тысячи гривен Порошенко получил от продажи акций Международного инвестиционного банка. Почти 16 миллионов гривен составляют проценты по депозитам.
6 миллионов 185 тысяч гривен составили компенсация морального вреда и возмещение судебных расходов в процессе с компанией BBC за распространение ею недостоверной информации.
В пресс-службе пояснили, что закон требует декларировать как прибыль возврат стоимости ОВГЗ, и Порошенко записал соответствующую сумму в 108,7 миллионов гривен. Сам же инвестиционный доход составил не 108, а 4 миллиона 609 тысяч гривен.
Подавляющая часть расходов Порошенко прошлого года – 584 миллионов 414 тысяч гривен – его вклад в предвыборный фонд.
В целом в 2019 году Порошенко самостоятельно или через налоговых агентов заплатил 187 миллионов гривен налогов и военного сбора.
Количество компаний, конечным бенефициаром которых является Петр Порошенко, в прошлом году сократилась до 28. Права конечного бенефициара остальных компаний переданы и отражены в декларации сына экс-президента Алексея Порошенко.
В пресс-службе отметили, что общие расходы компаний семьи Порошенко на благотворительность и социальные проекты в прошлом году составили около 200 миллионов гривен. Что касается движимого и недвижимого имущества, существенных изменений в декларации по сравнению с декларацией за 2018 год не произошло.
Напомним, что доход действующего президента Владимира Зеленского и членов его семьи составили 28,6 миллионов гривен. Налогов они уплатили на сумму 3,6 миллиона гривен.
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