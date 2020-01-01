Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

МОЗ разъяснил правила работы бассейнов и спортзалов

Комментариев: 0
Одновременно в помещении спортзала смогут находиться не более одного человека на 10 кв.м. В бассейнах ограничат количество пловцов на одной дорожке.
Бассейны и фитнес-центры заработают уже с первого июня
Бассейны и фитнес-центры заработают уже с первого июня

Министерство здравоохранения Украины огласило перечень правил, с соблюдением которых с первого июня могут возобновить работу спортзалы, фитнес-центры и бассейны. Однако действовать такие заведения будут с определенными ограничениями. Об этом, в воскресенье, 31 мая, сообщает Telegram-канал Коронавирус инфо.

Так, посетителям на входе будут измерять температуру. Она должна быть ниже 37,2. При входе в помещение будут размещены антисептики, а персонал обязан носить защитные маски или респираторы.

Допуск в бассейны будет проводиться из расчета не более одного человека на 10 кв. м. Уточняется, что проведение групповых занятий может проходить исключительно по предварительной записи.

Также, предусматривается, что в бассейне на 50 м на одной дорожке должно быть не более четырех человек, на 25 м не более двоих человек. Функционирование бассейнов разрешено для индивидуального посещения; для спортивных учебно-тренировочных групп 2 года обучения и старше.

В спортзалах, фитнес-центрах также установлены определенные правила для их работы. Среди прочего: количество клиентов в заведении не должно допускать скопления в раздевалках и спортивных зонах, расстояние между тренажерами должно быть не менее 2,5 метров, во время групповых занятий число их участников не должно превышать десять человек, а душевые будут работать через одну кабинку. 

Ранее Министерство здравоохранения Украины заявило, что изучает возможность передачи коронавируса водным путем. 

Во время карантина в бассейнах и фитнес-залах запрещено размещение рекламной продукции - буклетов, журналов, брошюр, а также, работа спа-зон, фитнес-баров и детских комнат. Пользоваться многоразовыми полотенцами на весь период карантина - запрещено.  

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: бассейн, карантин, фитнес центр, спортивный клуб, Коронавирус в Украине
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь