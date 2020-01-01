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Во Льовое три человека выпали с балкона из-за обвала перил

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На балконе сломались перила во время того, как на них оперлись люди. Всех пострадавших госпитализировали в городскую больницу скорой помощи.
Троих человек госпитализировали после обрушения балкона во Львове
Троих человек госпитализировали после обрушения балкона во Львове
Varta

Накануне вечером во Львове на улице Литвиненко,13, три человека выпали с балкона второго этажа из-за обвала перил. Те обрушились, когда люди на них облокотились. Об этом, в воскресенье, 31 мая, сообщает Горячая линия города Львова.

Сообщается, что вызов на горячую линию поступил в 19.08. 

"По предварительной информации врачей скорой помощи, пострадавшие: женщина 32-х лет - закрытая черепно-мозговая травма, закрытый перелом поясницы; мужчина 38 лет - закрытый перелом нижней трети обеих предплечий, ЗЧМТ; мужчина 34-х лет - ушиб правого плеча", - говорится в сообщении. 

Отмечается, что мужчины имели признаки алкогольного опьянения.

Ранее в Луцке ранили из пневматического оружия 16-летнюю местную жительницу, которая стояла на балконе. 

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Теги: Львов, ЧП, падение, госпитализация, балкон
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Источник: korrespondent.net

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