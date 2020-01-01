Во Льовое три человека выпали с балкона из-за обвала перил

На балконе сломались перила во время того, как на них оперлись люди. Всех пострадавших госпитализировали в городскую больницу скорой помощи.

Троих человек госпитализировали после обрушения балкона во Львове Varta

Накануне вечером во Львове на улице Литвиненко,13, три человека выпали с балкона второго этажа из-за обвала перил. Те обрушились, когда люди на них облокотились. Об этом, в воскресенье, 31 мая, сообщает Горячая линия города Львова.

Сообщается, что вызов на горячую линию поступил в 19.08.

"По предварительной информации врачей скорой помощи, пострадавшие: женщина 32-х лет - закрытая черепно-мозговая травма, закрытый перелом поясницы; мужчина 38 лет - закрытый перелом нижней трети обеих предплечий, ЗЧМТ; мужчина 34-х лет - ушиб правого плеча", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчины имели признаки алкогольного опьянения.

Ранее в Луцке ранили из пневматического оружия 16-летнюю местную жительницу, которая стояла на балконе.

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