Погода в Украине на 1 июня: Дожди
Погода в понедельник, 1 июня, в Украине не изменится. Сильные дожди ожидаются во всех областях Украины. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Читай также: В Таиланде назвали дату открытия для туристов
В западных областях страны температура воздуха днем составит от +14 до +18 градусов тепла, ночью от +8 до +10;
На севере Украины температура днем +14… +16, ночью +8… +10;
В центральных областях температура днем +12… +18, ночью от +7 до +11;
На востоке страны днем от +15 до +22, ночью от +9 до +12;
На юге Украины днем от +17 до +22 градусов, ночью от +10 до +13;
В Крыму днем +19… +21, ночью +11… +13;
В Киеве днем +12… +14, ночью +9… +11.
По словам синоптика Натальи Диденко в понедельник, 1 июня, днем +9… +13 градусов. В центральных областях предполагается +12… +18 градусов. Теплее всего будет на Юге и Востоке Украины: +17… +22 градуса.
Лето начнется у нас, опять, с дождей разной интенсивности. 1 июня везде будет сыро, зонты не забывайте, обувь - соответствующую, “дворники“ проверьте, дистанцию на дороге и социальную дистанцию в магазинах - держите, - пишет Диденко.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.