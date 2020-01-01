Погода в Украине на 1 июня: Дожди

На всей территории страны сохранится дождливая погода.

Погода в понедельник, 1 июня, в Украине не изменится. Сильные дожди ожидаются во всех областях Украины. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В западных областях страны температура воздуха днем составит от +14 до +18 градусов тепла, ночью от +8 до +10;

На севере Украины температура днем +14… +16, ночью +8… +10;

В центральных областях температура днем +12… +18, ночью от +7 до +11;

На востоке страны днем от +15 до +22, ночью от +9 до +12;

На юге Украины днем от +17 до +22 градусов, ночью от +10 до +13;

В Крыму днем +19… +21, ночью +11… +13;

В Киеве днем +12… +14, ночью +9… +11.

Погода в Украине 1 июня meteo.gov.ua

По словам синоптика Натальи Диденко в понедельник, 1 июня, днем +9… +13 градусов. В центральных областях предполагается +12… +18 градусов. Теплее всего будет на Юге и Востоке Украины: +17… +22 градуса.

Лето начнется у нас, опять, с дождей разной интенсивности. 1 июня везде будет сыро, зонты не забывайте, обувь - соответствующую, “дворники“ проверьте, дистанцию ​​на дороге и социальную дистанцию ​​в магазинах - держите, - пишет Диденко.

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