В Украине заработала автофиксация нарушений ПДД
В Киеве и области в понедельник, 1 июня, заработали первые 50 видеокамер системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщает в Telegram-канале Патрульная полиция Киева.
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Отмечается, что 20 камер из 50 установлены в столице. Они измеряют скоростной режим движения на дорогах и “в случае выявления правонарушений будут автоматически фиксировать“.
Как сообщили в МВС, камеры установлены исключительно в местах концентрации ДТП с тяжелыми последствиями. В дальнейшем видеокамеры постепенно будут устанавливаться и по всей Украине.
Сначала в автоматическом режиме будут фиксироваться только факты превышения скорости.
“Постепенно, уже в этом году, система будет фиксировать и другие нарушения ПДД - проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения, нарушение правил остановки, стоянки, а также установленный для транспортных средств запрет двигаться по полосе для маршрутных транспортных средств, тротуарам или пешеходным дорожкам, выезд на полосу встречного движения“, - заявил ранее заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.
На своей странице в Facebook он рассказал, что в 00:01 на Чоколовском бульваре камера зафиксировала первое нарушение ПДД. Автомобиль Audi Q7 ехал со скорость 75 км/ч при разрешенных 70 км/ч.
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Как объяснил Геращенко, теперь владелице автомобиля на адрес ее регистрации, придет письмо с сообщением о правонарушении, с QR кодом по которому она сможет посмотреть видеофайл с местом и временем события и с информацией о сути произошедшего.
“Если она оплатит штраф в течении 10 дней с момента получения уведомления, то его сумма составит 127,5 гривен. Если после 10 дней - 255 гривен. Если не оплатит, по какой-либо причине, то штраф будет взыскиваться через систему Исполнительной службы Министерства юстиции“, - отметил он.
Геращенко подчеркнул, что, если гражданин не согласен с постановлением о нарушении ПДД, зафиксированном в автоматическом режиме, он может его обжаловать обратившись в Департамент патрульной полиции или в суд.
На первом этапе система будет фиксировать лишь превышение скорости более чем на 20 километров в час. Размер штрафа будет зависеть от того, насколько была превышена скорость:
255 гривен - в случае превышения скорости более чем на 20 км/ч, но не более 50 км/ч;
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510 гривен - при превышении скорости более чем на 50 км/ч.
О нарушении ПДД можно будет узнать из СМС-сообщения, письма по электронной почте или по месту регистрации, а также на сайтах МВД и Нацполиции, и во время пересечения границы.
В полиции сообщили перечень мест, где установлены камеры:
- ул. Елены Телиги, 39
- Набережное шоссе, 4 (напротив)
- Днепровская набережная, перекресток с улицей Причальная
- ул. Братиславская, 18
- Чоколовский бульвар, 24
- Северный мост (в направлении левого берега)
- Северный мост (в сторону правого берега)
- Броварской проспект. (м. Левобережная)
- Броварской проспект/ ул. Строителей
- Южный мост (в направлении левого берега)
- Южный мост ( в сторону правого берега)
- проспект Героев Сталинграда, 25
- проспект Владимира Маяковского, 56
- проспект Владимира Маяковского, 65
- Дружбы народов бульвар, 27
- Дружбы народов бульвар, 36
- Столичное шоссе, 58 в направлении г. Киев
- Столичное шоссе 58, в направлении г. Обухов
- Харьковская площадь / проспект Николая Бажана
- Харьковская площадь / проспект Николая Бажана.
Ранее в МВД рассказали, как будут начислять автоматические штрафы. Размер штрафа можно будет уменьшить в случае его быстрой оплаты, просрочка грозит конфискацией авто.
Напомним, Кабмин утвердил запуск автофиксации нарушений правил дорожного движения. На старте проекта шансы получить штраф невелики из-за ограниченного числа комплексов автофиксации.
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