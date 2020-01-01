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В Украине заработала автофиксация нарушений ПДД

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Первые 20 камер установлены в Киеве, еще 30 - в области. Далее камеры будут устанавливать по всей стране. На первом этапе они будут фиксировать только превышение скорости.
Первые нарушения уже зафиксированы
Первые нарушения уже зафиксированы
npu.gov.ua

В Киеве и области в понедельник, 1 июня, заработали первые 50 видеокамер системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщает в Telegram-канале Патрульная полиция Киева.

Отмечается, что 20 камер из 50 установлены в столице. Они измеряют скоростной режим движения на дорогах и "в случае выявления правонарушений будут автоматически фиксировать".

Как сообщили в МВС, камеры установлены исключительно в местах концентрации ДТП с тяжелыми последствиями. В дальнейшем видеокамеры постепенно будут устанавливаться и по всей Украине.

Сначала в автоматическом режиме будут фиксироваться только факты превышения скорости.

"Постепенно, уже в этом году, система будет фиксировать и другие нарушения ПДД - проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения, нарушение правил остановки, стоянки, а также установленный для транспортных средств запрет двигаться по полосе для маршрутных транспортных средств, тротуарам или пешеходным дорожкам, выезд на полосу встречного движения", - заявил ранее заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

 

 

На своей странице в Facebook он рассказал, что в 00:01 на Чоколовском бульваре камера зафиксировала первое нарушение ПДД. Автомобиль Audi Q7 ехал со скорость 75 км/ч при разрешенных 70 км/ч.

Как объяснил Геращенко, теперь владелице автомобиля на адрес ее регистрации, придет письмо с сообщением о правонарушении, с QR кодом по которому она сможет посмотреть видеофайл с местом и временем события и с информацией о сути произошедшего.

"Если она оплатит штраф в течении 10 дней с момента получения уведомления, то его сумма составит 127,5 гривен. Если после 10 дней - 255 гривен. Если не оплатит, по какой-либо причине, то штраф будет взыскиваться через систему Исполнительной службы Министерства юстиции", - отметил он.

Геращенко подчеркнул, что, если гражданин не согласен с постановлением о нарушении ПДД, зафиксированном в автоматическом режиме, он может его обжаловать обратившись в Департамент патрульной полиции или в суд.

На первом этапе система будет фиксировать лишь превышение скорости более чем на 20 километров в час. Размер штрафа будет зависеть от того, насколько была превышена скорость:

255 гривен - в случае превышения скорости более чем на 20 км/ч, но не более 50 км/ч;

510 гривен - при превышении скорости более чем на 50 км/ч.

О нарушении ПДД можно будет узнать из СМС-сообщения, письма по электронной почте или по месту регистрации, а также на сайтах МВД и Нацполиции, и во время пересечения границы.

В полиции сообщили перечень мест, где установлены камеры:

  • ул. Елены Телиги, 39
  • Набережное шоссе, 4 (напротив)
  • Днепровская набережная, перекресток с улицей Причальная
  • ул. Братиславская, 18
  • Чоколовский бульвар, 24
  • Северный мост (в направлении левого берега)
  • Северный мост (в сторону правого берега)
  • Броварской проспект. (м. Левобережная)
  • Броварской проспект/ ул. Строителей
  • Южный мост (в направлении левого берега)
  • Южный мост ( в сторону правого берега)
  • проспект Героев Сталинграда, 25
  • проспект Владимира Маяковского, 56
  • проспект Владимира Маяковского, 65
  • Дружбы народов бульвар, 27
  • Дружбы народов бульвар, 36
  • Столичное шоссе, 58 в направлении г. Киев
  • Столичное шоссе 58, в направлении г. Обухов
  • Харьковская площадь / проспект Николая Бажана
  • Харьковская площадь / проспект Николая Бажана.

Ранее в МВД рассказали, как будут начислять автоматические штрафы. Размер штрафа можно будет уменьшить в случае его быстрой оплаты, просрочка грозит конфискацией авто.

Напомним, Кабмин утвердил запуск автофиксации нарушений правил дорожного движения. На старте проекта шансы получить штраф невелики из-за ограниченного числа комплексов автофиксации.

 

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Теги: Киев, МВД, Киевская область, штраф, полиция, ПДД
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Источник: korrespondent.net

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