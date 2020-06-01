Итоги 31 мая: Успешная стыковка c МКС и конфликт на Тисе

Впервые частная космическая компания доставила людей на орбиту; Минфин заявил, что на границе пресекли старые контрабандные схемы. Bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Crew Dragon стыковался с МКС

Космический корабль Crew Dragon состыковался с Международной космической станцией. Crew Dragon добрался до МКС менее чем за 19 часов. Американские астронавты Боб Бенкен и Дуглас Харли покинули корабль Crew Dragon и взошли на борт Международной космической станции. Момент перехода астронавтов на борт МКС транслировало NASA.

Недовольные водители заблокировали КПП на границе с Венгрией

На пункте пропуска Тиса произошла конфликтная ситуация после того, как, по словам пограничников, некоторые водители пытались нелегально ввезти на территорию Украины определенные товары. Из-за этого пограничники отказали во въезде нескольким транспортным средствам. Пункт пропуска Тиса оказался перекрыт в обоих направлениях водителями микроавтобусов. На КПП образовались километровые очереди. Для недопущения провокаций на место были отправлены дополнительные силы погранслужбы.

В Минфине заявили, что инцидент с блокированием контрольно-пропускного пункта Тиса в Закарпатской области связан с попыткой ввоза контрабандных товаров на территорию Украины.

В Украине выросло число летальных случаев COVID-19

В Украине за минувшие сутки выявлены 468 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19. Больше всего новых случаев заболевания COVID-19 обнаружено в Киеве – 81, Львовской области – 50, Черновицкой области – 43, Харьковской – 41, Житомирской – 40. Нет новых случаев коронавируса за последние 24 часа в Херсонской и Сумской областях. Также указано, что 12 человек из числа ранее заболевших скончались.

Иран не отдаст Украине “черные ящики“ сбитого самолета

Иранские власти приняли решение отправить черный ящик самолета в другую страну, а не отправлять в Украину бортовые самописцы пассажирского самолета МАУ, который ошибочно сбили в январе. Вероятно, ящики отправят во Францию.

Позже министерство иностранных дел Украины вызвало для беседы посла Исламской республики Манучехра Моради из-за новых попыток Ирана нанести ущерб расследованию катастрофы авиалайнера PS-752, сбитого иранской ракетой вблизи аэропорта Тегерана.

Перестрелка в Броварах: Суд отправил 11 человек в СИЗО

31 мая суд в Броварах продолжает избирать меры пресечения фигурантам перестрелки, которая произошла в городе 29 мая. Об этом информирует пресс-служба Министерства внутренних Дел Украины. На данный момент мера пресечения избрана 11 участникам. Суд отправил их в СИЗО на 60 суток без права внесения залога.

Трамп пообещал признать движение Антифа террористической организацией

Дональд Трамп заявил, что США внесут движение Антифа в список террористических организаций. Американский лидер связывает эту организацию с беспорядками в Миннеаполисе.

Британия готовится защищать Гонконг от Китая

Британия готовит меры в ответ на применение Китаем закона о национальной безопасности Гонконга, который существенно ограничивает автономию этого региона. Лондон планирует выдавать жителям Гонконга специальный паспорт, который дает право переехать без дополнительных разрешений в Британию.

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