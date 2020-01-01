Новости Донбасса 1 июня: Ликвидирован один боевик, двое ранены

Сепаратисты 3 раза обстреливали позиции ВСУ.

В течение минувших суток, 31 мая, боевики 3 раза нарушили режим “тишины“. Потерь среди украинских защитников нет. Об этом сообщает пресс-служба ООС.

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Так, противник обстрелял позиции украинских военных из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток“ враг неподалеку Новотроицкого применил по опорным пунктам ВСУ ручные и станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. У Водяного боевики вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север“ на подступах к Орехово противник выпустил в сторону украинских оборонных укреплений две мины калибра 82 мм.

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По данным разведки, 31 мая украинские защитники уничтожили одного и ранили двух оккупантов. Потерь среди наших защитников в результате вражеских обстрелов не было.

С начала текущих суток боевики в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток“ вблизи Гнутово открывали огонь из гранатометов различных систем. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

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