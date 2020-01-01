Перестрелка в Броварах: Арестованы 20 человек

По словам Авакова, на очереди организаторы преступления.

Уже 20 участников перестрелки в Броварах отправлены в СИЗО на два месяца без права внесения залога. Еще одно дело суд рассмотрит в понедельник, 1 июня, в 10:00 утра. Об этом написал глава МВД Арсен Аваков у себя в Twitter.

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“Итак, 20 фигурантам дела о стрельбе в Броварах избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без залога. Еще одно дело суд будет рассматривать в 10 часов. 2 лицам объявлено подозрение заочно - до задержания. На очереди - организаторы преступления. Следствие продолжается!“, - написал Аваков.

Скриншот twitter.com/AvakovArsen

Напомним, ранее сообщалось, что 1 июня “Слуги народа“ обсудят возможную отставку Авакова. Нардепы оценят действия руководства МВД в расследовании резонансных происшествий в Кагарлыке и Броварах.

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