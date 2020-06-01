Карпаты засыпало снегом: появились фото

В Карпатах выпало 20 см снега.

В поселке Ворохта Ивано-Франковской области в воскресенье, 31 мая, выпало более 20 см снега. Снежный покров достиг такого уровня, что можно спокойно кататься на лыжах.

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В соцсетях местные жители также продолжают публиковать фот заснеженных Карпах. Пользователь Александр Голобин в социальной сети опубликовал фото зимы в Карпатах.

Доброго утречка, дорогие друзья! С новым годом!!!, - иронично написал он.

Кроме того, фото заснеженной горы Поп Иван опубликовал Черногорский поисково-спасательный пост.

Заснеженные Карпаты Facebook/Олександр Голобін

Заснеженные Карпаты Facebook/Олександр Голобін

Заснеженные Карпаты Facebook/Олександр Голобін

По состоянию на 7:45 01.06.2020 на г. Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 50 м. Ветер северо-западный 6 м / с. Температура воздуха 0 °С, - сказано в сообщении.

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К слову, температура воздуха на горе утром 31 мая составила -4 °С.

Напомним, синоптик рассказала, когда в Украине наступит летняя погода. По словам синоптика, ощутимое тепло в Украине ожидается не ранее 1-7 июня.

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