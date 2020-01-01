Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Николаеве ночью бросили “коктейль Молотова” в офис адвоката

Комментариев: 0
Неизвестные пытались сжечь офис известного адвоката.
Фото из места событий
Фото из места событий
скриншот

В понедельник, 1 июня, в Николаеве неизвестные пытались сжечь офис известного николаевского адвоката. 

Читай также: В Каховке отделение прокуратуры подожгли “коктейлем Молотова“

Об этом сообщает издание “Новости N”.

Отмечается, что злоумышленник бросил “коктейль Молотова” в офис николаевского адвоката Владимира Тимошина.

Читай также: Нардепу “Слуги народа” Бардиной угрожали, - Яременко

Возле офиса адвоката установлены камеры видеонаблюдения. Благодаря им удалось зафиксировать неизвестного мужчину в темной одежде. ОН подошел к зданию ночью, бросил в дверь офиса бутылку с зажигательной смесью и убежал. При этом бутылка с “коктейлем Молотова” отскочила от двери и отлетела на газон у офиса.

Напомним, воры украли ноутбук “слуги” Василевской-Смаглюк прямо из ее кабинета. В стенах парламента произошла дерзкая кража.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: коктейль Молотова, офис адвоката
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь