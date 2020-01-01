В Николаеве ночью бросили “коктейль Молотова” в офис адвоката

Неизвестные пытались сжечь офис известного адвоката.

В понедельник, 1 июня, в Николаеве неизвестные пытались сжечь офис известного николаевского адвоката.

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Об этом сообщает издание “Новости N”.

Отмечается, что злоумышленник бросил “коктейль Молотова” в офис николаевского адвоката Владимира Тимошина.

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Возле офиса адвоката установлены камеры видеонаблюдения. Благодаря им удалось зафиксировать неизвестного мужчину в темной одежде. ОН подошел к зданию ночью, бросил в дверь офиса бутылку с зажигательной смесью и убежал. При этом бутылка с “коктейлем Молотова” отскочила от двери и отлетела на газон у офиса.

Напомним, воры украли ноутбук “слуги” Василевской-Смаглюк прямо из ее кабинета. В стенах парламента произошла дерзкая кража.

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