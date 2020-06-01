Украина снова смягчает карантин: что заработает с 1 июня

Известно, какие заведения будут работать с 1 июня.

С понедельника, 1 июня, Украина переходит к следующему этапу ослабления карантина.

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Об этом сообщает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своем канале в Телеграм.

По данным главы Кабмина, на протяжении последних двух недель в Украине наблюдается примерно одинаковое количество новых заболевших и выздоровевших по стране.

Эпидемическая ситуация в большинстве областей позволяет с 1 июня открыть спортивные залы и фитнес-центры, учебные заведения, запустить межобластное автомобильное сообщение и железнодорожные перевозки. Решение о снятии тех или иных ограничений в каждой области приняты региональными комиссиями ТЭБ и ЧС, - сообщил Шмыгаль.

Детальнее о том, какие заведения открываются с 1 июня, смотрите в инфографике.

Инфографика Телеграм/Шмыгаль

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Напомним, МОЗ разъяснило правила работы бассейнов и спортзалов. Одновременно в помещении спортзала смогут находиться не более одного человека на 10 кв.м. В бассейнах ограничат количество пловцов на одной дорожке.

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