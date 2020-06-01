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Украина снова смягчает карантин: что заработает с 1 июня

Комментариев: 1
Известно, какие заведения будут работать с 1 июня.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
EPA/UPG

С понедельника, 1 июня, Украина переходит к следующему этапу ослабления карантина.

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Об этом сообщает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своем канале в Телеграм.

По данным главы Кабмина, на протяжении последних двух недель в Украине наблюдается примерно одинаковое количество новых заболевших и выздоровевших по стране. 

Эпидемическая ситуация в большинстве областей позволяет с 1 июня открыть спортивные залы и фитнес-центры, учебные заведения, запустить межобластное автомобильное сообщение и железнодорожные перевозки. Решение о снятии тех или иных ограничений в каждой области приняты региональными комиссиями ТЭБ и ЧС, - сообщил Шмыгаль.

Детальнее о том, какие заведения открываются с 1 июня, смотрите в инфографике.

Инфографика
Инфографика
Телеграм/Шмыгаль

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Напомним, МОЗ разъяснило правила работы бассейнов и спортзалов. Одновременно в помещении спортзала смогут находиться не более одного человека на 10 кв.м. В бассейнах ограничат количество пловцов на одной дорожке.

 

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Теги: карантин, Шмыгаль, коронавирус
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Комментариев (1)
GreenPeace!    01.06.2020, 10:50
Оценка:  0
GreenPeace!
На Осокорках,когда с работы еду,ни одного человека нет в масках.
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