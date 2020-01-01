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У похищенного военного не было причин покидать место службы, - глава ОГА

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В Херсонской ОГА прокомментировали пропажу бойца ВСУ на админгранице с Крымом.
Украинского военного похитили вблизи Чонгара
Украинского военного похитили вблизи Чонгара
qha.com.ua

Продолжаются поиски украинского военнослужащего, который 30 мая исчез на административной границе с аннексированным Российской Федерацией Крымом. Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев.

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Глава ОГА подчеркнул, что у пропавшего военнослужащего не было никаких причин покидать место несения службы вблизи Чонгара.

“Ситуация с ночным исчезновением военнослужащего 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, который нес службу на наблюдательном посту, расположенном вблизи села Чонгар, в Херсонской области, сейчас выясняется. Предварительно известно, что военнослужащий не имел причин покидать место несения службы. В настоящее время привлечены все соответствующие службы, чтобы как можно оперативнее установить причины и обстоятельства произошедшего“, - отметил Гусев.

 

 


Напомним, 30 мая вблизи Чонгар на админгранице с аннексированным Крымом пропал военный ВСУ. Рядом с наблюдательным постом были обнаружены следы борьбы.

 

 

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Теги: Чонгар, админграница, пропал, военный, ВСУ, Крым
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