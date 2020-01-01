У похищенного военного не было причин покидать место службы, - глава ОГА

В Херсонской ОГА прокомментировали пропажу бойца ВСУ на админгранице с Крымом.

Продолжаются поиски украинского военнослужащего, который 30 мая исчез на административной границе с аннексированным Российской Федерацией Крымом. Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев.

Читай также: На границе с Крымом выкрали украинского военного, - ВСУ

Глава ОГА подчеркнул, что у пропавшего военнослужащего не было никаких причин покидать место несения службы вблизи Чонгара.



“Ситуация с ночным исчезновением военнослужащего 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, который нес службу на наблюдательном посту, расположенном вблизи села Чонгар, в Херсонской области, сейчас выясняется. Предварительно известно, что военнослужащий не имел причин покидать место несения службы. В настоящее время привлечены все соответствующие службы, чтобы как можно оперативнее установить причины и обстоятельства произошедшего“, - отметил Гусев.



Напомним, 30 мая вблизи Чонгар на админгранице с аннексированным Крымом пропал военный ВСУ. Рядом с наблюдательным постом были обнаружены следы борьбы.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.