За 8 минут камеры зафиксировали 262 случая превышения скорости в Киеве

В Киеве заработали камеры автофиксации нарушений ПДД.

Камеры фиксации автонарушений, установленные в Киеве 1 июня, за первые 8 минут работы зафиксировали 262 случая превышения скорости. Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков написал на своей странице в Twitter.

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Аваков отметил, камеры фиксации настроены в столице на скорость в 103 км/ч.



“В 00 00 часов запущена система автофиксации превышения скорости. За 8 минут, 45 камер зафиксировали 262 превышения скорости“,- сообщил он.



Глава МВД призвал водителей беречь себя и быть внимательными на дорогах.

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Отметим, что размер штрафа за превышение скорости будет зависеть от того, насколько превышена допустимая норма: 255 гривен - в случае превышения скорости более чем на 20 км/ч, но не более 50 км/ч; 510 гривен - при превышении скорости более чем на 50 км/ч.



Пресс-служба Министерства внутренних дел опубликовала карту с адресами расположения всех столичных камер фотовидеофиксации превышения скорости.



Напомним, с 1 июня в Украине заработала автофиксация нарушений ПДД.

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