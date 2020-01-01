Коронавирус в армии: За сутки не выявлено ни одного случая COVID-19

Всего в ВСУ коронавирусом болеет 118 военнослужащих.

За сутки в ВСУ не зафиксировали заболевших на COVID-19 dpsu.gov.ua

За сутки в вооруженных силах Украины не зафиксировали ни одного случая заражения коронавирусом. Всего инфицировано 118 военных. Об этом сообщает пресс-служба Командования Медицинских сил ВСУ.

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“По состоянию на 10.00 1 июня в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 118 человек. Всего за время пандемии выздоровели - 111 человек, летальных случаев - 4. На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 451 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трех суток - 148 человек“, - сказано в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в ВСУ за три дня удвоилось число больных COVID-19. За три дня в армии выявили 59 заболевших коронавирусом. До этого в ВСУ на лечении находились 48 человек.

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