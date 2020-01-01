МОЗ: В Киеве и еще 5 областях карантин ослаблять нельзя

В Минздраве рассказали, какие области не соответствую требованиям смягчения карантина.

По данным на 1 июня Киев и пять областей не соответствую требованиям смягчения карантина. Для перехода на следующий этап ослабления области должны соответствовать следующим критериям: инцидентность (не более 12 на 100 тыс инфицированных), загруженность койко-мест (не более 50%) и охват населения ПЦР-тестированием (более 12 на 100 тыс человек). Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

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Области, которые не отвечают критериям Минздрава:

Киев - показатель инцидентности 13,18 при необходимых менее 12,

Волынская область - показатель инцидентности 14,45 при необходимых менее 12,

Донецкая область - количество тестов на 100 тыс. человек 8,93 при необходимых более 12,

Львовская область - показатель инцидентности 13,54 при необходимых менее 12,

Ровненская область - показатель инцидентности 29,15 при необходимых менее 12

Черновицкая область - показатель инцидентности 32,62 при необходимых менее 12.

Данные МОЗ по областям moz.gov.ua

Напомним, ранее сообщалось, что Украина снова смягчает карантин. Известно, какие заведения будут работать с 1 июня.

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