Инцидент произошел в одной из элитных многоэтажек в центре города.

В Харькове мать с младенцем выпали с 16 этажа

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В Харькове мать с младенцем выпали с 16 этажа

В Харькове с 16 этажа жилого дома выпала мать с ребенком. Об этом сообщает Facebook-сообщество “Харьков 1654“.

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Инцидент произошел в центре города на улице Культуры, в доме 22-В. Пока не известно, имел ли место несчастный случай или суицид.

По словам жителей дома, женщина не страдала психическими расстройствами, хорошо со всеми общалась, - сообщает “Харьков 1654“.

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По данным полиции, погибшей женщине было 42 года, ее ребенку – шесть месяцев. Она проживала вместе с сыном и 53-летним мужчиной в этом доме на 19-м этаже.

По факту смерти ребенка сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

По факту смерти женщины открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой “самоубийство“.

Напомним, в городе Тячев Закарпатской области 38-летняя мать двух детей покончила жизнь самоубийством. Женщина выбросилась из балкона на пятом этаже.

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