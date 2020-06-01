Остановить Путина: Резников хочет пересмотреть Будапештский меморандум

По мнению вице-премьера Резникова, Будапештский меморандум нужно пересмотреть, чтобы остановить Путина.

Вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников считает, что Запад должен пересмотреть Будапештский меморандум 1994 года для того, чтобы остановить агрессию России. Об этом он рассказал изданию Atlantic Counsil

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Вице-премьер подчеркнул, что гибридная агрессия РФ против Запада стала возможно после того, как западные страны не смогли помешать Путину в отношении Украины.



"Пришло время пересмотреть Будапештский меморандум 1994 года, чтобы положить конец конфронтации и проложить путь к устойчивому миру", - сказал он.

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Резников отметил, в 2014 году Британия предложила провести срочные консультации в Будапештском формате, однако инициатива не была продолжена. По мнению украинского вице-премьера переговоры нужно восстановить, но на первых этапах в консультациях не должна участвовать РФ.



Резников также рассказал о двух направлениях, которые по его словам, обещают значительный прогресс в рамках Будапешта. Должен быть внедрен новый уровень военно-технической поддержки Украины, а также должна быть оказана помощь в привлечении Российской Федерации к ответственности.

Напомним, Резников рассказал, почему Крым не обсуждают в Минске.

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