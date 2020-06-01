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В Боярке вандалы опять сломали знаменитый фонтан

Комментариев: 6
Изящный городской фонтан в Боярке страдает от действий неадекватных граждан уже второй раз за месяц.
Многострадальный фонтан в изначальном виде
Многострадальный фонтан в изначальном виде
wikipedia.org

В городе Боярка Киевской области хулиганы в очередной раз разрушили городской фонтан, который совсем недавно уже пострадал от действий гражданки, влезшей на него с ребенком на плечах. Как сообщает Фейсбук-сообщество “Киев Оперативный“, в этот раз конструкцию фонтана повредил неизвестный мужчина.

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“Никогда такого не было и вот опять. В Боярке очередные уроды вылезли на фонтан. Ну, и по старой традиции – сломали его. Бедный фонтан,“ - пишут в аннотации к ролику.

При этом на видео отчетливо заметно, что у фонтана всего одна чаша, хотя должно быть три. По всей видимости, конструкцию не успели восстановить после предыдущего инцидента. Именно эту единственную чашу и оторвал в этот раз неизвестный гражданин.

Напомним, ровно месяц назад неустановленная женщина влезла на трехуровневый фонтан в Боярке и сломала его. При этом на плечах женщина держала ребенка, с которым вместе упала с рухнувшей конструкции.

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Теги: Боярка, Киевская область, фонтан, вандализм
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Комментариев (6)
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sharry-sharry    01.06.2020, 12:14
Оценка:  +1
sharry-sharry
С таким поведением,нам до ЕС,как до Луны!Пока не избавятся украинцы от разрухи в голове и не научаться уважать свою страну, чужой труд,других людей и самих себя,границы цивилизованному миру открывать Украине нельзя!
ВосставшийИзБана    01.06.2020, 12:37
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Для начала посмотрите как немцы и англичане проводят свои пивные фестивали, а потом рассказывайте про Европу. А тут не разруха в головах, а элементарная пустота. Но природа пустоты не терпит и поэтому эта пустота заполняется всяким мусором.
ВосставшийИзБана    01.06.2020, 12:40
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Кстати, на днях объявили, что ко дню Киева запустили фонтаны. Ну, на Русановском канале - это хорошо. Но зачем-то какой-то чиновник решил втулить один такой фонтан в соседнее с каналом озеро - Тельбин, прямо напротив пляжа. Отдыхающие заплывали на этот фонтан, отдыхали и возвращались на пляж.
ВосставшийИзБана    01.06.2020, 12:42
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
От этого фонтан ломался. Тогда кто-то распорядился обмотать его колючей проволокой и каждый час из матюгальников по всему периметру озера кто-то орет, что фонтан защищен колючей проволокой. Отличный отдых получается.
ВосставшийИзБана    01.06.2020, 12:42
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Вопрос: кто додумался поставить фонтан возле пляжа?
ВосставшийИзБана    01.06.2020, 12:09
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Вы что там - берега попутали? В чем знаменитость? В дебилах? В данном случае следует писать "печально известный".
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