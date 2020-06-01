В Боярке вандалы опять сломали знаменитый фонтан

Изящный городской фонтан в Боярке страдает от действий неадекватных граждан уже второй раз за месяц.

В городе Боярка Киевской области хулиганы в очередной раз разрушили городской фонтан, который совсем недавно уже пострадал от действий гражданки, влезшей на него с ребенком на плечах. Как сообщает Фейсбук-сообщество “Киев Оперативный“, в этот раз конструкцию фонтана повредил неизвестный мужчина.

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“Никогда такого не было и вот опять. В Боярке очередные уроды вылезли на фонтан. Ну, и по старой традиции – сломали его. Бедный фонтан,“ - пишут в аннотации к ролику.

При этом на видео отчетливо заметно, что у фонтана всего одна чаша, хотя должно быть три. По всей видимости, конструкцию не успели восстановить после предыдущего инцидента. Именно эту единственную чашу и оторвал в этот раз неизвестный гражданин.

Напомним, ровно месяц назад неустановленная женщина влезла на трехуровневый фонтан в Боярке и сломала его. При этом на плечах женщина держала ребенка, с которым вместе упала с рухнувшей конструкции.

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