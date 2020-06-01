В Кривом Роге 20-летняя девушка выпрыгнула из окна роддома
Появились кадры из места событий.
В понедельник, 1 июня, в Кривом Роге Днепропетровской области 20-летняя девушка выпрыгнула из окна родильного дома.
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Об этом сообщает Первый городской.
Известно, что трагедия произошла в роддоме на площади Освобождения. 20-летняя девушка выпрыгнула из окна четвертого этажа. В результате падения девушка получила травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью. Она скончалась на месте.
На данный момент причины инцидента выясняют полицейские.
Напомним, в Тернополе из-за неразделенной любви повесился известный бодибилдер. Парню было всего 26 лет.
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